Die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine sorgt für Rückenwind beim Edelmetall Gold. Am Freitagabend hatte der Goldpreis mit 1.865,15 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) den höchsten Stand seit dem 19. November 2021 erreicht. Innerhalb einer Woche gewann das gelbe Edelmetall mehr als zwei Prozent hinzu.

Alexander Zumpfe, Goldhändler bei Heraeus, glaubt, dass "die Ukraine-Krise weiter für Volatilität an den Märkten sorgen wird. Gold dürfte in diesem Umfeld gefragt bleiben." Am Montag notiert der Goldpreis stabil bei 1855 US-Dollar. Ein steigender US-Dollar hatte zuletzt den Goldpreis etwas belastet.