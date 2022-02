Russland bereit zu Gesprächen! DAX zieht an Gegen 13.45 Uhr laufen spannende Meldungen über den Ticker. Russland scheint bereit zu Gesprächen mit NATO und USA, was den DAX deutlich antreibt. Auch die Nasdaq zieht wieder an und notiert sogar im Plus. Sollten sich die Meldungen bewahrheiten, könnten wir vorerst den “Boden” beim DAX gesehen haben. Wie agieren wir bei Feingold Research? Wir haben erst in der vergangenen Woche Absicherung eingezogen, siehe unsere Mail mit der DEPOTVERSICHERUNG. Nun kassieren wir Absicherungsgewinne und bauen selektiv neue Long-Positionen auf. DAX-Long-Trade / Plus 160 Punkte! Absicherung in der vergangenen Woche:





