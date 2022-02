Nachdem das Edelmetall Ende Januar in Richtung 2.500 US-Dollar stürmte, diese Hürde aber letztendlich nicht überwinden konnte, ist nun etwas Ruhe eingekehrt. Palladium konsolidiert diesen Preisanstieg. Eine rasche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung scheint aber dennoch jederzeit möglich zu sein….

Kommen wir auf Palladium zurück. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium vom 30.01. hieß es unter anderem „[…] Vor dem Hintergrund des schwelenden Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine preisen die Marktakteure offenkundig mögliche Angebotsengpässe ein. Russland gilt als wichtigster Palladium-Produzent. In den letzten Handelstagen und –wochen baute der Palladiumpreis beachtliches Momentum auf. Der Preis brach Mitte Januar aus einer symmetrischen Dreiecksformation (rot) aus. Die Ausbruchsbewegung erlangte schnell Relevanz, nachdem das Edelmetall die Marke von 2.000 US-Dollar überwinden konnte. Auch der Widerstand bei 2.200 US-Dollar konnte geknackt werden. Palladium ringt aktuell mit dem nächsten Widerstand bei 2.400 US-Dollar. Kurzum. Palladium hat das Momentum auf seiner Seite. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 2.400 US-Dollar hinweg würde ein weiteres Kaufsignal liefern. Gleichzeitig würde die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt werden. Der Preisbereich um 2.500+ US-Dollar präsentiert sich allerdings als veritables Widerstandscluster. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte Palladium etwaige Rücksetzer idealerweise auf 2.200 US-Dollar begrenzen.“

Der damals noch thematisierten Aufwärtsbewegung wurde bis auf weiteres der Stecker gezogen. Palladium hat seine Bemühungen, in Richtung 2.500 US-Dollar vorzustoßen, erst einmal aufgegeben. Dennoch offeriert die aktuelle charttechnische Konstellation weiterhin die Möglichkeit, die Aufwärtsbewegung zügig wieder aufzunehmen. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, sollte Palladium jedoch weiterhin oberhalb von 2.200 US-Dollar verbleiben.

Kurzum. Die aktuelle charttechnische Konstellation kann man kurz und knapp wie folgt zusammenfassen: Palladium muss über die 2.500 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal auszulösen und sollte im besten Fall oberhalb von 2.200 US-Dollar verbleiben, um nicht Gefahr zu laufen, doch noch auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Der Verlauf des Ukraine-Russland-Konfliktes wird das Handelsgeschehen maßgeblich mit bestimmen. Hier gilt es, die weiteren Entwicklungen im Auge zu behalten. Die Gefahr von etwaigen Angebotsengpässen ist mit Blick auf Russlands exponierter Stellung als Palldiumproduzent nicht von der Hand zu weisen.