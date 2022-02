Silber lässt sich in diesen Tage nicht zwei Mal bitten. Das Edelmetall nutzt die Gunst der Stunden und den Windschatten von Gold und kreiert gegenwärtig beachtliches Aufwärtsmomentum.

Lesen Sie auch unseren Kommentar zu Gold vom 13.02. „Gold - Paukenschlag! Edelmetall zündet Turbo.“

Kommen wir auf Silber zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 30.01. hieß es unter anderem „[…] Silber baute zuletzt die Zone 21,5 US-Dollar / 22,5 US-Dollar zu einer veritablen Unterstützung aus. Mit dieser Zone als Sprungbrett attackierte Silber ein ums andere Mal die Zone um 25+/- US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb dem Edelmetall jedoch verwehrt. Zuletzt scheiterte Silber an der 200-Tage-Linie, die knapp unterhalb von 25 US-Dollar verlief. Ein Ausbruch über die 25 US-Dollar hätte Silber womöglich noch einmal Schwung verliehen, so aber geraten nun erneut die 22,5 / 21,5 US-Dollar in den Fokus. Kurzum. Silber scheiterte kürzlich am Widerstandsbereich um 25 US-Dollar und verpasste damit einmal mehr einen Befreiungsschlag zu landen. Aktuell steht wieder die Zone 22,5 / 21,5 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.“

Die genannten Preisbereiche haben noch heute Bestand. Zwischenzeitlich bestätigte Silber die Unterstützungszone 22,5 / 21,5 US-Dollar einmal mehr erfolgreich. Im Zuge der Goldpreiserholung nahm auch Silber wieder Fahrt auf.

Silber entwickelte zuletzt beachtliche Aufwärtsdynamik. Der obere Chart zeigt aber auch ganz deutlich, dass trotz guter Vorgaben noch nichts gewonnen ist. Um ein Achtungszeichen zu setzen, muss Silber den Widerstandsbereich um 25 US-Dollar / 25,5 US-Dollar. überwinden. Ein solcher Vorstoß käme gar einem kleinen Befreiungsschlag gleich.

Kurzum. Für Silber brechen möglicherweise richtungsweisende Handelstage an. Ein erfolgreicher Ausbruch über die Zone 25 / 25,5 US-Dollar hat nun oberste Priorität. Auf der Unterseite bleibt die Zone 22,5 / 21,5 US-Dollar das Maß der Dinge. Sollte es für Silber darunter gehen, ist Obacht geboten.