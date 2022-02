Fazit:

Bei der vorliegenden Handelsidee handelt es sich definitiv um eine spekulative Long-Position in Anlehnung auf eine dreiwellige Ausdehnung der Netflix-Aktie bis in den Bereich von 500,00 US-Dollar. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, sollte zunächst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 412,98 US-Dollar abgewartet werden, Ziele sind an den Februarhochs von 458,48 US-Dollar und darüber rund 500,00 US-Dollar angesiedelt. Da es sich um eine stark spekulative Position handelt, sollten kleinere Handelsgrößen in Erwägung umgezogen werden. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD1RKC zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von insgesamt 225 Prozent. Ziele im Schein entsprechend der Kursmarken wurden bei 7,32 und 10,99 Euro ausgerechnet.