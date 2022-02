Für die Märkte gibt es aktuell zwei große Themen: die Inflation bzw. die Reaktion der Fed darauf - und den Ukraine-Konflikt. Am Freitag hatte die Meldung aus den USA noch für einen Abverkauf gesorgt, wonach der Ukraine-Konflikt durch einen zeitnahen Einmarsch der Russen in die Ukraine eskalieren dürfte. Putin himself hat heute mit einer Oskar-reifen Inszenierung dieser permanenten Dramatisierung durch die Amerikaner den Wind etwas aus den Segeln genommen - sehr zur Freude der zuvor schwachen Aktienmärkte. Faktisch ist es doch so: die Amerikaner zündeln, indem sie postulieren, dass der Krieg jede Sekunde losgehen könnte. Europa wiederum zahlt den Preis dafür - gestiegene Energiekosten machen eine Stagflation in Europa immer wahrscheinlicher..

