Varta, Mercedes, Deutsche Bank, Lufthansa, Dax – SO muss man jetzt in der Krise agieren Liebe Leser, die Volatilität ist zurück und beschert uns einen der schwächsten Jahresauftakte aller Zeiten in den USA. Wie kann man nun agieren. Das beleuchten wir ausführlich im Webinar ab 18.00 Uhr. Am Dienstag sind wir wie gewohnt ab 18.00 Uhr zur Stelle. Neben Nicolas wird Franz-Georg wieder den technischen Part beleuchten - Anmeldung hier. Wie agieren wir bei Feingold Research? Wir haben erst in der vergangenen Woche Absicherung eingezogen, siehe unsere Mail mit der DEPOTVERSICHERUNG. Nun kassieren wir Absicherungsgewinne und bauen selektiv neue Long-Positionen auf. DAX-Long-Trade / Plus 160 Punkte! Absicherung in der vergangenen Woche:





Gastautor: Daniel Saurenz | 15.02.2022, 06:00

