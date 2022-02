Marimekko to Pay EUR 4.60 in Total Dividends for 2020, 2021 (PLX AI) – Marimekko to pay EUR 1.00 per share dividend for 2020, plus a regular dividend of EUR 1.60 per share and an extraordinary dividend of EUR 2.00 per share for 2021.2020 dividend had been postponed because of the pandemic (PLX AI) – Marimekko to pay EUR 1.00 per share dividend for 2020, plus a regular dividend of EUR 1.60 per share and an extraordinary dividend of EUR 2.00 per share for 2021.

