Immer mehr Unternehmen arbeiten im Bereich Legal Tech – ob es um Online-Rechtstipps mithilfe von Rechtsgeneratoren oder um die digitale Erstellung von Verträgen und Testamenten durch Software-Lösungen geht. Der Einsatz von Legal Tech revolutioniert die Rechtsberatung. Doch digitale Tools können das persönliche Gespräch nicht ersetzen und werden die Arbeit von Rechtsanwälten nicht wegrationalisieren. Die zunehmende Digitalisierung steht nicht im Widerspruch zur persönlichen Beratung – sie kann eine gute Ergänzung zur persönlichen Beratung sein.

Digitalisierung sorgt für bessere anwaltliche Beratung

Für den Deutschen Anwaltverein (DAV) bedeutet die Digitalisierung der Rechtsberatung neue Herausforderungen, vor allem aber neue Chancen – für Rechtsanwälte und für Verbraucher. Der digitale Fortschritt erleichtert „dem Verbraucher einerseits den Zugang zum Recht und bietet Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten andererseits unternehmerische Chancen", erklärt DAV-Präsident Ulrich Schellenberg. Die Anwaltschaft stehe vor der Herausforderung, die Möglichkeiten der Technik für eine noch bessere Beratung ihrer Mandanten zu nutzen.

Legal Tech bedeutet daher keineswegs das Ende des Anwaltsberufs. Digitale Lösungen bieten Anwälten und Mandanten vielmehr neue Möglichkeiten. Einige Rechtsdienstleistungen werden durch die Digitalisierung standardisiert und automatisiert, was Anwälte bei der Arbeit unterstützen und die Beratung von Mandanten optimieren kann.

Legal Tech verbessert die Arbeitsabläufe der Kanzlei

Die Nutzung von Legal Tech steht damit nicht im Widerspruch zur persönlichen Beratung, sondern stellt eine sinnvolle Ergänzung zur persönlichen Beratung dar. Die durch automatisierte Abläufe gewonnene Zeit kommt der individuellen Betreuung der Mandanten zugute. So können digitale Tools können eine unkomplizierte Kontaktaufnahme und Kommunikation unterstützen und die Terminbuchung erleichtern. Erstgespräche lassen sich unkompliziert per Telefon oder Videocall durchführen, was Zeit und Reisekosten spart.

Digitale Technologien können Anwälte dabei unterstützen, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, doch sie stoßen auch an Grenzen. Eine vollautomatisierte Rechtsberatung wird es auch in Zukunft nicht geben, dafür ist der Beruf des Juristen zu komplex. Eine umfassende Kundenberatung, die Erstellung von Verträgen und die Durchführung von Verhandlungen können durch künstliche Intelligenz nicht vollständig automatisiert werden. Computerprogramme werden die individuelle Rechtsberatung also nicht ersetzen. Vor allem Detailfragen und taktische Erwägungen müssen weiterhin im persönlichen Gespräch geklärt werden.

Die Legal-Tech-Kanzlei VON RUEDEN

In der Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN nutzen wir die Vorzüge der Digitalisierung und machen Rechtsberatung transparent und digital verfügbar. Wir sind eine Legal-Tech-Kanzlei und setzen auf das gesamte Spektrum digitaler Lösungen wie automatisierte Kontaktformulare, Online-Checks, digitale Fallbearbeitung, Datenbanken und Analyselösungen zur Optimierung unserer Prozesse.

Zugleich legen wir größten Wert auf das vertrauensvolle persönliche Gespräch mit unseren Mandanten. Bei uns wird jeder Fall individuell betrachtet. Dabei finden unsere Rechtsexperten jeweils die bestmögliche Lösung – unterstützt von innovativen Technologien. Ob Arbeitsrecht, Dieselskandal, PKV, Compliance oder Fragen zum Verbraucherrecht: Nutzen Sie gern unsere kostenlose Erstberatung. Sie erreichen uns unter der 030 – 200 590 770 oder per E-Mail an info@rueden.de. Wir sind für Sie da!