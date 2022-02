In der Spitze verlor der DAX gestern zum Wochenauftakt 3,8 Prozent an Wert. Dies zeugt davon, dass die Marktteilnehmer in diesen Tagen von Ängsten geschüttelt werden. Wie Medien berichteten, könnte Russland laut US-Geheimdiensten in den nächsten Tagen in die Ukraine einmarschieren. Für diesen Fall befürchtet die Börse weitere Lieferengpässe und noch höhere Energiepreise. Noch höhere Energiepreise würden die Produktionskosten von Unternehmen weiter verteuern, die Inflation weiter anheizen und die Konsumkraft von Verbrauchern noch mehr einschränken.



Ukraine-Konflikt im Fokus

Unter dem Strich aber ging der DAX mit einem Minus von 2,0 Prozent aus dem gestrigen Handelstag. Am Nachmittag erholten sich demnach die Kurse – Medien berichteten von positiven Signalen aus Moskau, was eine Fortsetzung der Verhandlungen mit dem Westen anbelangt. Dass der Ukraine-Konflikt den Aktienmarkt auch in den kommenden Handelstagen beschäftigen wird, steht wohl außer Frage. Zum DAX-Chart. Das Mehrmonatstief vom vergangenen März bei 13.868 Punkten dient als Unterstützungsmarke. Das Allzeithoch bei 16.290 Punkten stellt einen wichtigen Widerstand dar.