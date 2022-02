Trulieve Cannabis konnte zuletzt eine leichte Erholung starten. Obgleich diese noch ein Muster ohne Wert ist, nährt der Umstand, dass sie sich vor dem Hintergrund korrigierender Aktienmärkte abspielt, Hoffnungen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zu Trulieve Cannabis hat sich die Lage für die Aktie zumindest verbessert.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 31.01. unter anderem „[…] Die aktuellen Rahmenbedingungen forcierten jedoch wieder Abgaben. Trulieve Cannabis tauchte erneut unter die 25,0 US-Dollar und unter die 23,3 US-Dollar ab. Vor allem der Bruch der 23,3 US-Dollar „schmerzt“ aus charttechnischer Sicht. Das installierte Verkaufssignal entfaltete gleich seine Wirkung. Die Aktie tauchte unter die psychologisch wichtige Marke von 20,0 US-Dollar ab. Damit steht nun die Tür in Richtung 16,5 US-Dollar offen. Diese Unterstützung erlangte ihre Relevanz im Jahr 2020. Kurzum. Trulieve Cannabis ist mit dem Bruch der 23,3 US-Dollar kräftig unter Druck geraten. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die nächsten Handelstage nicht viel Gutes erwarten. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Abwärtsbewegung nun bis in den Bereich von 16,5 US-Dollar ausdehnen. Um die Situation zu entspannen, muss Trulieve Cannabis über die 23,3 US-Dollar; noch besser über die 25,0 US-Dollar.“