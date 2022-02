Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die Angst vor dem Ausbruch eines offenen militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine hat am Montag die US-Börsen belastet. Russische Signale für eine Gesprächsbereitschaft konnten bei Investoren und Anlegern nicht wirklich für Erleichterung sorgen. US-Außenminister Anthony Blinken kündigte unterdessen die Schließung der Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an, während sich heute Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau für ein Vier-Augen-Gespräch mit Wladimir Putin trifft. Auch die Sorgen über eine weitere Verschärfung der US-Geldpolitik belastete erneut die Stimmung. Der Dow Jones schloss 0,5 % im Minus bei 34.566 Punkten. Der S&P 500 verlor 0,38 % auf 4.401 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,10 % auf 14.268 Punkte zulegte. Für den Dax dürfte heute wieder ein Test der wichtigen Unterstützung bei 15.000 Punkten anstehen. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,24 % bei 15.077 Punkten. Im weiteren Verlauf des frühen Handels arbeitet sich der Dax aber schnell in die Gewinnzone zurück (+ 0,3 %). Bei Intel gab es Gerüchte über eine mögliche Akquisition.