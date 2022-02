Gold schoß gestern weiter nach oben - Auslöser war ein "Witz" des ukrainischen Präsidenten, der von dem bevorstehenden Angriff der Russen auf die Ukrainer am kommenden Mittwoch (16.02.) sprach (und damit die von den Amerikanern gestreuten alarmistischen Warnungen karikierte). Kommt jetzt die Stunde von Gold als sicherem Hafen - ganz im Gegensatz etwa zu Bitcoin, das sich wie andere "Risiko-Assets" verhält? Eins wird immer klarer: wir haben es mit einer geoplitischen Konfrontation zwischen den USA/Westen und Russland/China zu tun - was Berlin im Kalten Krieg war, ist nun die Ukraine. In seinem Buch "Clash der Zivilisationen" (von 1996) hatte Samuel Huntington vorhergesagt, dass durch die Ukraine eine Art zivilisatorische Bruchstelle verläuft, die aufbrechen werde - und so ist es jetzt gekommen..

