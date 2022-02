AkzoNobel Resins Production Increase to Boost EBITDA EUR 15-20 Million by 2023 (PLX AI) – AkzoNobel to scale-up in-house production of resins.AkzoNobel says investment is expected to contribute around €15 to €20 million in EBITDA by 2023 (PLX AI) – AkzoNobel to scale-up in-house production of resins.

AkzoNobel says investment is expected to contribute around €15 to €20 million in EBITDA by 2023

