Die Handelsspanne in der Grand City Properties-Aktie verläuft zwischen grob 18,50 und auf der Oberseite 24,20 Euro und hält bereits seit Mitte 2018 an. Im abgelaufenen Jahr wurde im Bereich der oberen Begrenzung ein Doppelhoch etabliert, folglich kam es zu einem Trendwechsel und Abschlägen auf 18,70 Euro zu Beginn dieses Jahres. Dort läuft nun seit einigen Tagen eine Stabilisierungsphase ab, an dem sich immer wieder Schnäppchenkäufer versuchen und die Aktie entsprechend vorantreiben. Zwar befindet sich der Boden noch in einer vergleichsweise jungen Phase, die Handelsmarken können aber bereits jetzt schon abgesteckt werden.

Swing-Trader gefragt

Für ein kurzfristiges Long-Investment greifbare Handelssignale können in der Grand City Properties-Aktie erst oberhalb von 19,75 Euro abgeleitet werden, Zugewinne an 20,18 und darüber in den Bereich von 20,53 Euro wären auf kurzfristiger Basis denkbar und würden sich für ein entsprechendes Investment anbieten. Um nicht an Performance im Schein einzubüßen, könnte hierzu beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Grand City Properties WKN MA4Y90 zum Einsatz kommen. Ein äußerst bärisches Signal würde dagegen durch einen Bruch der Unterstützung von 18,50 Euro ausgesendet werden, Abschläge auf 17,68 und darunter sogar 17,15 Euro blieben dann nicht aus.