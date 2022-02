Home Bias Wenn Heimattreue Rendite kostet

Diversifikation ist eines der wichtigsten Konzepte, die Anleger verstehen sollten, um erfolgreich zu investieren. Viele Anleger beachten die Grundprinzipien, mit einer entscheidenden Ausnahme. Bei vielen Menschen hört Diversifikation nämlich beim Erreichen der eigenen Landesgrenzen auf. Deutsche z.B. setzen große Teile Ihrer Aktieninvestments in den deutschen Markt. Dadurch lassen sie großes Renditepotenzial liegen und erhöhen das Klumpenrisiko in ihren Portfolios. Im nachfolgenden Beitrag zeigen wir Ihnen, was der Home Bias ist und wie Sie ihn vermeiden können.

Foto: easyfolio.de

