Hinter Nvidia liegen turbulente Wochen. Die im Technologiesektor um sich greifende Korrektur sowie das ein oder andere hausgemachte „Problem“ setzten dem Aktienkurs zu. Kurzzeitig hatte dieser die 200 US-Dollar vor Augen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nvidia vom 26.01. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit durchbrach Nvidia die wichtige Unterstützung von 270 US-Dollar und löste damit das fallende Dreieck über die Unterseite auf. Das Verkaufssignal entfaltete daraufhin seine Wirkung. Die aktuelle Gemengelage mit den schwelenden Zinsängsten setzt der Aktie erheblich zu. Zudem kamen kürzlich Spekulationen am Markt darüber auf, dass die geplante Übernahme von Arm womöglich doch noch platzen könnte. Nvidia ist auf der Unterseite erheblich unter Druck geraten. Mit dem Bereich von 230 US-Dollar wurde kürzlich eine weitere eminent wichtige Unterstützung unterschritten. Aktuell steht die 200-Tage-Linie im Feuer. Ein bärisches Kreuzen würde ein weiteres Warnsignal produzieren und den Weg in Richtung 200 US-Dollar freimachen… Kurzum. Nvidia wird gegenwärtig mit einem beachtlichen Abwärtsmomentum konfrontiert. Nach dem Verlust der 230 US-Dollar droht nun eine Ausdehnung der Bewegung auf 200 US-Dollar. Die Bewegung ist bereits deutlich überverkauft. Mit Gegenbewegungen ist zu rechnen. Diese erlangen jedoch erst Bedeutung, sollten sie Nvidia zurück über die 270 US-Dollar hieven.“

Nvidia konnte den Abverkauf zunächst im Bereich der 200-Tage-Linie stoppen. Daraufhin drehte die Aktie nach oben ab und lancierte eine Erholung. Im entscheidenden Moment verpasste es Nvidia jedoch, Nägel mit Köpfen zu machen. Die Aktie scheiterte am Widerstand bei 270 US-Dollar. Aktuell hat sich die Aktie auf unter 240 US-Dollar zurückgezogen.

Unter fundamentalen Aspekten wurde es kürzlich spannend. Nvidia ist vom Vorhaben abgerückt, die britische Arm übernehmen zu wollen. Die Anbahnung des Deals verzückte vor Monaten die Märkte. Nun zog Nvidia dem Vorhaben den Stecker. Wenn man so will, musste sich Nvidia der Bürokratie geschlagen geben.

Kurzum. Die Korrektur hat an Schwung verloren. Das primäre Ziel muss es für Nvidia sein, die 270 US-Dollar zurückzuerobern und im Nachgang auch den bis dato dominierenden Abwärtstrend zu durchbrechen. Um das Momentum nicht zu verlieren, sollten Rücksetzer im besten Fall auf 230 US-Dollar begrenzt bleiben. Bei einem Rutsch unter die 200er Marke müsste die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.