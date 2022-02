Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 19.11.21 bei 115,40 Euro stark unter Druck. Bis zum 14.2.22 gab die Aktie um 26 Prozent auf bis zu 85,76 Euro nach. Am 15.2.22 startete die Aktie mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent in den Handelstag.

Obwohl die Experten der UBS das Kursziel für die Puma-Aktie von 119 Euro auf 113 Euro gesenkt hatten, bekräftigten sie nach dem Rücksetzer der jüngsten Vergangenheit ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Sofern sich die politische Situation entspannt und die Puma-Aktie ihre Erholung auf 95 Euro fortsetzen kann, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten lohnen.