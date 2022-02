Die geldpolitische Wende – wie der Leitzins die Baufinanzierung beeinflusst

Langsam neigt sich die Zeit des Niedrigzins ihrem Ende zu - und damit geht auch die Zeit der günstigen Immobilienkredite zu Ende. Wie beeinflusst der Leitzins den Bauzins und wie können sich Immobilienkäufer jetzt noch die besten Konditionen sichern?

EZB unbeeindruckt von der steigenden Inflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt sich bisher noch unbeeindruckt von der steigenden Inflation in Europa. Wobei sie bereits vorsichtig eine Zinswende andeutete. Anders verhält es sich bei der Federal Reserve (Fed) dem US-amerikanischen Pendant. Dort gehen Marktbeobachter davon aus, dass es bereits im Juli zu einer ersten Zinsanhebung kommt. Die Sparer freuen sich, wenn die Zinsen steigen, denn das Vermögen, das auf den Sparbüchern und Tages- sowie Festgeldkonten schlummert, wird im Idealfall wieder an Wert gewinnen – oder zumindest werden die Zinsen für einen Inflationsausgleich sorgen. Aber höhere Zinsen bedeuten zugleich, dass Kredite teurer werden. Dies gilt besonders für Immobilienkäufer, die als Kreditnehmer dann tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Inflationserwartungen sowie der Ausblick auf eine straffere Zinspolitik der Notenbanken aus Übersee, in Verbindung mit höheren Renditen bei Staatsanleihen hatten bereits dazu geführt, dass die Bauzinsen stiegen. Die Darlehnszinsen lagen Anfang Februar im Schnitt bei 1,2 Prozent mit einer zehnjährigen Zinsfestschreibung, wie ein bekannter Finanzvermittler erklärte. Selbst wenn die Konditionen noch immer niedrig sind im historischen Vergleich, so bedeutet dies für viele Immobilienkäufer einen höheren finanziellen Aufwand. Experten halten Bauzinsen über 1,5 Prozent im weiteren Jahresverlauf für möglich.

Wie hängen Leit- und Bauzins zusammen?

Kommt es zu einer Erhöhung des Leitzinses, dann spüren Kreditnehmer dies nicht unmittelbar. Es ist vielmehr so, dass es nach und nach zu einer Anpassung der Finanzkonditionen kommt. Der Grund ist, dass die Bauzinsen in Deutschland nicht direkt an den Leitzins gebunden sind, sondern an die Rendite von Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit. In der Praxis läuft das in der Regel wie folgt ab: Banken leihen sich Geld von Anlegern, um damit Immobilienkredite zu finanzieren. Bei diesen Anlegern handelt es sich nicht um Privatkunden, sondern um institutionelle Investoren, die im Gegenzug von den Banken Pfandbriefe erhalten. Diese Pfandbriefe sind abgesichert. Dies geschieht zumeist mit einer Immobilie, die bereits im Besitz der Bank ist. Zudem sind die Pfandbriefe durch das Pfandbriefgesetz (PfandBG) staatlich reguliert. Den sogenannten Pfandbriefzins, also den Zinssatz, den die Bank für das geliehene Geld an den Investor zahlen muss, wird mit einem Aufschlag an den Kreditnehmer weitergegeben. Der Zinssatz der zehnjährigen Bundesanleihe ist die vereinbarte Grundlage für den Pfandbriefzins.