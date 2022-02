Autogrill Says 2021 Revenue of EUR 2.6 Billion at Top End of Guidance (PLX AI) – Autogrill FY revenue EUR 2,600 million; previously guidance was EUR 2,300-2,600 million.Autogrill FY adj. ebit margin -0.5%, up from -2.5/-1.5% guidanceAutogrill FY adj. net income EUR -110 million, above guidance of EUR -170/-150 … (PLX AI) – Autogrill FY revenue EUR 2,600 million; previously guidance was EUR 2,300-2,600 million.

Autogrill FY adj. ebit margin -0.5%, up from -2.5/-1.5% guidance

Autogrill FY adj. net income EUR -110 million, above guidance of EUR -170/-150 million

Autogrill 2024 targets unchanged, with Revenue EUR 4.5 billion, underlying EBIT margin around 6% and free cash flow EUR 130-160 million Wertpapier

Autogrill Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 15.02.2022, 11:20 | | 12 0 | 0 15.02.2022, 11:20 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer