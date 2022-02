Ende 2018 markierte Marathon Petroleum bei 88,45 US-Dollar sein vorläufiges Hoch, geriet anschließend allerdings merklich unter Druck und fiel zusammen mit den Rohölpreisen bis Anfang 2020 spürbar zurück. Erst dort startete eine dynamische Gegenbewegung, diese reichte bis Ende des abgelaufenen Jahres in den Bereich der Nackenlinie der SKS-Formation um 68,75 US-Dollar aufwärts. Zum Jahreswechsel gelang schließlich ein Durchbruch bullischer Marktteilnehmer und somit die Aktivierung der Formation. Das gesamte Kurspotenzial wurde aber noch nicht ausgeschöpft, mittelfristig ergeben sich weiterhin hervorragende Anstiegschancen.

Pullback erfolgreich abgeschlossen

Die Zuwächse der letzten Tage könnten kurzzeitig durch vereinzelte Gewinnmitnahmen auskonsolidiert werden, Unterstützungen findet Marathon Petroleum im Bereich von 75,30 und sogar an der Nackenlinie von 68,75 US-Dollar vor. Anschließend aber könnte ein Rücklauf problemlos zurück an die Hochs aus 2018 bei 88,45 US-Dollar vollzogen werden, eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation könnte sogar bis in den Bereich von glatt 100,00 US-Dollar aufwärts führen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen unterhalb von 60,00 US-Dollar einstellen, in diesem Fall müssten Rückläufer zurück in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 54,46 und darunter auf 50,19 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.