goldinvest.de Strategischer Investor Crescat Capital erwirbt bis zu 19,9 % an Goliath Resource Anzeige Das ist ein Zeichen: Crescat Capital will seine Beteiligung an Goliath ausbauen. Der in Denver ansässige Investor Crescat Capital wird im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung von Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) einen Anteil von 19,9% an dem Unternehmen erwerben. Crescat hat das Recht, sich an zukünftigen Finanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, um seine Beteiligung aufrechtzuerhalten, solange es mehr als 3% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien hält. Goliath will bei der aktuellen Privatplatzierung 11 Mio. CAD frisches Kapital aufnehmen. Am 13. Februar 2022 meldete Goliath eine nicht vermittelte Flow-Through-Finanzierung von Einheiten mit einem Preis von 1,19 CAD pro Stück und unter Beteiligung strategischer Investoren. Jede FT-Einheit wird aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem Optionsschein zum Kauf einer Nicht-Flow-Through-Stammaktie zum Preis von 1,30 $ über einen Zeitraum von 24 Monaten bestehen. Der Abschluss wird voraussichtlich im März 2022 erfolgen. Die Erlöse werden zur Finanzierung der geplanten Surebet-Bohrkampagne 2022 verwendet. Diese wird Bohrtests an den äußeren Enden der Zone Surebet beinhalten, um die potenzielle Größe des Systems zu bestimmen. Crescat ist ein globales Makro-Asset-Management-Unternehmen mit Hauptsitz in Denver, Colorado. Crescat wird von Dr. Quinton Hennigh, seinem geologischen und technischen Direktor, bei Investitionen in Gold- und Silber-Ressourcenunternehmen beraten. Dr. Hennigh ist Wirtschaftsgeologe mit einem Doktortitel in Geologie/Geochemie, den er an der Colorado School of Mines erworben hat. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Explorationserfahrung bei großen Goldbergbauunternehmen, darunter Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining. Vor Kurzem gründete Dr. Hennigh die Novo Resources Corp. und ist derzeit als Co-Chairman tätig. Fazit: Es ist ein Zeichen von Stärke, dass einer der Großinvestoren von Goliath Resources gegebenenfalls über seinen ihm zustehenden pro rata Anteil hinaus an der laufenden Kapitalerhöhung beteiligt. Laut den letzten auf der Goliath-Website veröffentlichten Zahlen hält Crescat gegenwärtig 19,43 Prozent der Anteile, gefolgt von Eric Sprott (P/D) mit 12,95 Prozent. Insgesamt hat Goliath vor Abschluss der aktuellen Kapitalrunde 56.092.296 Aktien ausgegeben. Hinzu kommen 25.694.646 Warrants, die alle im Geld sind. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Gastautor: GOLDINVEST.de | 15.02.2022, 14:36

