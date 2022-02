Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer

Eintausend Mal effizienter Intel will mit energiesparendem Krypto-Chip den Markt aufmischen Das Krypto-Mining verbraucht Unmengen an Energie, was der Branche oft zur Last gelegt wird. Nun bringt Intel einen neuen Chip auf den Markt, der sehr viel umweltschonender sein soll.