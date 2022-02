Technologiesektor unter Druck: Jetzt Top-Werte zum Schnäppchenpreis einsammeln?

-- Werbung --

Die vergangenen zwei Jahre haben erhebliche Verschiebungen am Aktienmarkt mit sich gebracht. Während Titel der Old Economy zum Teil lange Zeit gebrauchten haben, um sich vom Corona-Crash vor knapp zwei Jahren zu erholen, konnten viele Hightech-Werte ihre Verluste schnell ausgleichen und eilten anschließend von einem All-Time-High zum nächsten. Ein wesentlicher Grund hierfür war die laufende Umstellung zum „New Normal“, also einer Situation, die sich elementar von der vorangegangenen unterscheidet. So haben unter dem Einfluss der Pandemie diverse Technologien erheblich schneller und nachhaltiger ihren Durchbruch gefeiert, als es in „normalen Zeiten“ der Fall gewesen wäre. Eine Umkehr der Entwicklung ist in vielen Bereichen kaum denkbar. Hinzu kam die expansive Geldpolitik aller wichtigen Notenbanken und damit verbunden der praktisch unbegrenzte Zugang zu günstigem Kapital. Die Bewertung entsprechender Titel orientierte sich deshalb vornehmlich an ihren Wachstumserwartungen statt an aktuellen Umsätzen und Gewinnen.