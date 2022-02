Analyse Ukraine-Krise: Gelingt eine diplomatische Lösung? In den letzten Tagen hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass Russland in dieser Woche in die Ukraine einmarschieren könnte. Auslöser waren dafür entsprechende Einschätzungen der US-Geheimdienste. Heute gibt es jedoch Signale für eine Entspannung des Konflikts. In unserer heutigen Analyse beleuchten wir, wie die Börse auf die unterschiedlichen Szenarien reagieren würde. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN

Wertpapier

DAX Index Petroleo Brasileiro - Petrobras Aktie Gold Brent Crude Oil





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Gastautor: Bernecker Börsenkompass | 15.02.2022, 16:06 | | 77 0 | 0 15.02.2022, 16:06 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer