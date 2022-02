Es ist "13F-Season" an der Wall Street: Großinvestoren gewähren mit ihren Pflichtmitteilungen an die Börsenaufsicht SEC einen seltenen Einblick in ihre Depots. Neben zahlreichen großen Hedgefonds legt deshalb auch Altmeister Warren Buffett seine Trades aus dem letzten Quartal offen.

Dieses Mal hat der 91-Jährige mit seinem Einstieg bei Activision Blizzard ein goldenes Händchen bewiesen. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway kaufte im vierten Quartal 14,7 Millionen Activision-Aktien. Gesamtwert des Investments: Knapp eine Milliarde US-Dollar.