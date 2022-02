Da kam die Meldung über einen teilweisen Truppenabzug Russlands aus dem ukrainischen Grenzgebiet heute Morgen kurz nach Handelsstart gerade recht, um den Deutschen Aktienindex aus der Gefahrenzone kurz über der 15.000er Marke zu holen. Damit flaute zumindest für den heutigen Tag die Kriegsangst, die nach dem Wochenende noch für eine Talfahrt an den weltweiten Aktienmärkten sorgte, wieder etwas ab.



Und mit der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützung bei 14.840 Punkten bewahrte sich der deutsche Leitindex gestern die Option, positive Meldungen sofort in steigende Kurse umzumünzen. Eine solche Meldung kam dann heute. Beide Konfliktparteien wollen zudem ihre Verhandlungen fortsetzen und so eine militärische Eskalation verhindern. Klingt alles nicht danach, als würde ein Krieg unmittelbar bevorstehen. Die spürbare Erleichterung trifft nun auf ein Stimmungsbild unter den Investoren, von denen so wenige an einen Kursanstieg glauben wie seit langem nicht mehr und die größte Untergewichtung der Technologiebranche seit 2006 in ihren Portfolios fahren.



Die Erleichterung der Märkte zeigte sich auch beim Ölpreis. Rohöl der Sorte WTI fiel um fast fünf Prozent. Mit den aktuellen Meldungen lassen die Befürchtungen nach, dass die zunehmende russische Aggression die USA oder Europa dazu veranlassen könnte, Sanktionen gegen russisches Öl zu verhängen, wodurch sich das weltweite Angebot verringern und der Preis des Rohstoffs weiter steigen könnte. Trotz der heutigen Gegenbewegung ist dennoch ein Ölpreis von 100 US-Dollar in naher Zukunft nicht ausgeschlossen.