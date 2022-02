Nasdaq & Co heute mit einer Erleichterungs-Rally, nachdem Russland Teile seiner Truppen von der ukrainischen Grenze abziehen will. Ist jetzt wieder alles gut, sehen wir bei Nasdaq und anderen Indizes nun eine lange anhaltende Rally? Eher unwahrscheinlich! Und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens: Rückschläge im Ukraine-Konflikt sind sehr wahrscheinlich, sie deuten sich bereits jetzt schon an. Aber wichtiger ist zweitens: der Ukraine-Konflikt ist nicht das Hauptproblem für die Märkte, sondern der montäre Klimawandel. Die heutigen US-Erzeugerpreise haben einmal mehr gezeigt, wie weit die US-Notenbank Fed hinter der Kurve ist (von der EZB gar nicht erst zu reden). Daher muß sie nun möglichst schnell harsch auf die Bremse treten - und das wird vor allem den Tech-Werten nicht gut bekommen..

Hinweis aus Video: "Inflation, monetärer Klimawandel und die Fed: Über Paradigmenwechsel"

Das Video "Das (leider) kurze Glück der Bullen!" sehen Sie hier..