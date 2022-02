Gerade wenn Du aktiven Handel, sprich Trading, betreibst, ist das "WANN" entscheidend. Es ist eben NICHT egal, an welchem Tag, in welchem Monat Du investiert bist oder eine spezifische Marktrichtung handelst. Wer aktiv Gold handelt sollte wissen, dass einzelne Tage drastisch besser sind, als andere. Wie heftig das "WANN" Dein Ergebnis beeinflusst, zeige ich Dir nun.

Gold System 1: Immer im Markt

Zunächst schauen wir uns die Kapitalkurve für ein System an, welches immer im Markt ist, sprich: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir sehen hier ein Abbild des Goldpreis-Verlaufs der letzten 22 Jahre (das ist unser Betrachtungszeitraum).

Gold System 2: ohne Freitage

Untersuchungen zeigen, dass der Freitag den größten Anteil am heutigen Goldpreis hat. Er ist statistisch gesehen der beste Tag, um bei Gold Long investiert zu sein. Nun möchte ich das auf den Prüfstand stellen und lasse mir die Kapitalkurve eines Systems anzeigen, welches den Freitag ausspart. Wenn man also nur Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Gold investiert ist, entstand für die letzten 22 Jahre die folgende Kapitalkurve:

Der Effekt des Freitags ist heftig! OHNE den Freitag (also nur an Mo, Di, mi, Do investiert) hätte man sogar Geld verloren in den letzten 22 Jahren, wenn man in Gold investiert hätte.

System 3: MIT Freitag, aber OHNE Montag

Zudem zeigen statistische Auswertungen, dass der Montag im langfristigen Durchschnitt der schlechteste Tag ist, um Gold Long zu sein. Er verliert im Schnitt sogar deutlich. Nun schauen wir uns die Kapitalkurve eines Systems an, welches an allen Tagen (inkl. des starken Freitags) investiert ist, aber montags NICHT investiert ist.

Das ist die bestmögliche Kapitalkurve, die wir durch den Einbezug des Faktor "Zeit" erzielen können mit aktivem Gold-Trading. Wer Di, Mi, Do UND Fr investiert und montags pausiert mit seinen Gold-Engagements hat die vorstehende Kapitalkurve in den letzten 22 Jahren erzeugt.

Fazit: Die beste Variante ist jene, bei der man alle Tage handelt, den Freitag etwas höher gewichtet (stärker investiert) und am Montag gar nicht in Gold investiert ist.

Wichtig!!! Wir sprechen hier über einen statistischen Vorteil, den wir ausspielen wollen. Wer hier einen Versuch unternimmt und dann aufhört, falls der Freitag nicht stark und der Montag nicht schwach war, hat das Thema verfehlt. Statistische Vorteile gilt es hndertfach auszuspielen, und so das Gesetz der großen Zahlen zu nutzen. Natürlich werden einzelne Wochen anders laufen, ja sogar ganze Gruppen von Wochen. Derlei Effekte nutzen wir entweder systematisch über viele Jahre oder lassen es direkt bleiben.

