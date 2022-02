Stadler Gets Contract for 20 FLIRT Vehicles from Regionalverkehre Start Deutschland (PLX AI) – Stadler and the Regionalverkehre Start Deutschland conclude a delivery contract for 20 FLIRT vehicles.Vehicles to be used in the Maas-Wupper network (PLX AI) – Stadler and the Regionalverkehre Start Deutschland conclude a delivery contract for 20 FLIRT vehicles.

Vehicles to be used in the Maas-Wupper network

