Aktien Startet Lufthansa jetzt durch? In Deutschland werden Öffnungsszenarien derzeit diskutiert. Dass sich die Lage in der Corona-Krise bessert, ist für Tui und die Lufthansa eine ausgemachte Sache. Jüngste Zahlen der Reisebranche deuten darauf hin. Die nächste Welle in der Coronavirus-Pandemie hat in Deutschland in Form der Omikron-Variante ihren Scheitelpinkt noch nicht erreicht. Dennoch wird bereits über ein mögliches Ende der Eindämmungsmaßnahmen diskutiert. Die beiden von Staatshilfen geretteten Unternehmen Tui und Lufthansa spüren bereits den wirtschaftlichen Aufwind. Sowohl Tui als auch die Lufthansa verzeichneten eigenen Angaben zufolge starke Buchungszahlen für die kommende Urlaubssaison: "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und auch für den Sommer. Die Reiselust ist groß und es gibt einen enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie", sagte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister. Bei Tui lägen die Buchungen auf Vor-Pandemie-Niveau, hieß es. Die Sehnsucht nach Sonne und Meer stimuliere jetzt "auch die kurzfristige Nachfrage für das Mittelmeer", erklärte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumer. Lufthansa-Aktie vor Ausbruch Die Aktie der Lufthansa hat sich nach dem Kurssturz 2021 spät im Dezember erholt und eine Gegenbewegung gestartet. Das Gap (s. Ellipse) aus dem Kurssturz im September ist in der Erholung fast wieder geschlossen worden. Aktuell steht ein Test des Widerstands bei 7,70 Euro bevor, knapp darüber bei 7,96 Euro verläuft die 200-Tagelinie (rot). Unterstützt wird der Aufschwung vom MACD (Momentum), die nächste Unterstützung ist an der Aufwärtstrendlinie bei rund 7 Euro.



Gastautor: Dennis Austinat | 16.02.2022, 08:04

