Kissigs Portfoliocheck: Warren Buffett erzielt mit Banken fette Profite, dafür schmeißt er Gesundheitsaktien raus

Disclaimer : Habe Apple, Berkshire Hathaway auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Im 4. Quartal 2021 lag Buffetts Turnoverrate bei mageren 1% und am Ende hatte er 44 Aktienwerte im Depot, darunter drei Neuaufnahmen. Der Gesamtwert seines Aktiendepots stieg deutlich an auf 331 Milliarden Dollar, während sein Cashberg an der Marke von 150 Milliarden Dollar kratzt - trotz milliardenschwerer Aktienrückkäufe.Buffetts Portfolio ist sehr fokussiert, denn seine fünf größten Positionen Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola und Kraft Heinz bringen zusammen annähernd 80% auf die Waage. In seiner Top 10 gab es nur eine Veränderung: er stockte Chevron auf, die sich auf den 8. Rang hochschoben. Die mit großem Abstand gewichtigste Position ist weiterhinmit 47,5% und damit 6% mehr Gewicht als vor drei Monaten. Buffetts Anteil am iPhone-Unternehmen stieg durch Apples ausgedehnte Aktienrückkäufe ohne sein Zutun von 5,4% auf 6,25% an; er ist hinter Vanguard zweitgrößter Aktionär. Technologie bringt es auf 49,25% in Buffetts Aktienportfolio, Finanzwerte auf 29,25%, defensive Konsumwerte auf 11,5%, Kommunikationswerte auf 4,75% und zyklische Konsumwerte auf 2%.sortiert Buffett weiter aus, dieses Mal trifft es AbbVie, Bristol-Myers Squibb und DaVita. Wells Fargo und Bank of America gehören zu den besten Renditebringern Buffetts in 2021. Angesichts der Zinswende stellt sich die Frage, weshalb Buffett bloß seinezuletzt deutlich reduziert hat...