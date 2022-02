In der letzten charttechnischen Besprechung zum Euro-Bund Future vom 2. Februar 2022: „Euro-Bund Future: Ein kleines Gedankenspiel“ wurde auf einen bevorstehenden Bruch der markanten Unterstützung von 167,50 Euro in Verbindung mit einer Auflösung einer seit Ende 2019 laufenden Seitwärtsspanne hingewiesen, nachdem sich die Notierungen zuvor von frischen Verlaufshochs innerhalb dieser Spanne verabschiedet hatten. Jetzt wurde das erste Ziel bei rund 165,00 Euro erreicht, an dem die Wahrscheinlichkeit für einen Pullback stetig zunimmt und sogar für spekulative Long-Positionen genutzt werden kann. Insgesamt aber könnte es noch weiter abwärtsgehen, bezieht man den Zeitraum von einigen Monaten.

Boden noch Fehlanzeige

Die zuletzt ausgerufenen Ziele für den Euro-Bund Future wurden um 160,00 Euro benannt, bis dahin könnte es auf Sicht der nächsten Wochen und Monate noch abwärtsgehen. Kurzfristig könnte der Bereich um 165,00 Euro jedoch für einen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 167,50 Euro sorgen, wo wieder frische Short-Positionen aufgebaut werden können. Denkbar wäre bis zu diesem Niveau aber auch ein Long-Engagement. Von einem tragfähigen Boden ist der Euro-Bund Future allerdings noch weit entfernt, ein solcher konnte sich bislang aber noch nicht durchsetzen.