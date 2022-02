Gold schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

65 von 86 Bewohnern eines Seniorenheims in Tarp (Schleswig-Holstein) erkranken trotz fast vollständig durchgeführter dreifacher Impfung an Corona. Davon versterben 6 (9 %) innerhalb von 2 Tagen.Kommentar: Statt die Impfung zu verbieten und den Impfstoffhersteller zu verklagen fordert unser Gesundheitsminister die Einführung einer Impfpflicht.Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft verkündet, dass die Krankenhäuser in Zukunft angeben sollen, wer tatsächlich wegen Corona im Krankenhaus liegt und bei wem das Virus nur nebenbei festgestellt wird, weil das „wissenschaftlich absolut relevant“ sei (Quelle: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-patienten-sollen-endlich-richtig-gezaehlt-werden-neue-datenerhebung-gepla-79099740.bild.html).Kommentar: Wer die wissenschaftliche Relevanz von Krankenhausdaten forderte, wurde bislang als Querdenker, Schwurbler, Corona-Leugner, Reichsbürger, Aluhut oder enthemmter Extremist verunglimpft. Eine wissenschaftsbasierte Politik hätte diese Daten spätestens seit April 2020 einfordern müssen, um z.B. die Wirksamkeit von Impfungen belegen zu können.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 52.477 Euro/kg, Vortag 53.367 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.