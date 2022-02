Der offiziell in den Niederlanden ansässige deutsch-französisch-spanische Flugzeug- und Rüstungskonzern ist ein paneuropäisches Projekt mit staatlichen Beteiligungen. So hat Airbus mehrere Großaufträge fest vereinbart. Die Leasingfirma Aviation Capital bestellte 20 Kurzstreckenmaschinen des Typs A220 fest, wie Airbus bei der Flugshow in Singapur mitteilte. Die kuwaitische Fluggesellschaft Jazeera Airways wandelte eine Option über 28 Maschinen des Typs A320neo in eine feste Bestellung um. Zugleich zeigte sich Airbus optimistisch mit Blick auf die Nachfrage in Fernost. Für die kommenden 20 Jahre sei mit einem Absatz von insgesamt mehr als 17.600 Flugzeugen in der Region Asien-Pazifik zu rechnen. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 am 17. Februar 2022 um 7:30 MEZ präsentiert sich die Aktie in guter Form und kann am gestrigen Handelstag um rund 1,84 Prozent im Kurs zulegen.

Zum Chart

Vom tief im März 2020 bis heute verzeichnet das Papier von Airbus in der Spitze ein Plus von rund 145 Prozent. Vom Vorkrisenniveau in der Höhe von knapp 138 Euro ist der Kursverlauf aber noch 17 Prozent entfernt. Das zeigt, wie tief der Abverkauf das Papier drückte. Die Eroberung des Kernwiderstandes in der Höhe von 119,78 Euro könnte aber nach der Präsentation der Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 am 17. Februar ihren Lauf nehmen. Mittelfristig könnte mit steigenden Kursen zu rechnen sein, nachdem auch die Pandemiefallzahlen der Omikron Variante das Hoch bei den gemeldeten Fällen überschritten hat und die Luftfahrtindustrie generell gelernt hat, mit der Pandemie umzugehen. Die geplanten Gewinne für die kommenden Jahre bis 2024 zeigen wieder nach oben und ergeben aktuell ein erwartetes KGV 2024 in Höhe von 15,40. Übergeordnete Impulse vom DAX sind leicht positiv, nachdem schon sehr viel Angst in den Kursen eingepreist ist.