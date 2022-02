Die Blockchain kennen die meisten als die dem Bitcoin zugrundeliegende Technologie. Bei ihm erfüllt sie die Rolle eines stetig wachsenden Kassenbuchs, in welches jede mit der Kryptowährung ausgeführte Transaktion aufgezeichnet wird. Dabei läuft die Blockchain nicht zentralisiert auf einem einzelnen Server, sondern gleichzeitig auf allen Rechnern im Bitcoin-Netzwerk. Eine nachträgliche Änderung eines Blockchain-Eintrags auf einem dieser mit dem Netzwerk verbundenen Rechner, würde sofort vom Rest des Netzwerks bemerkt und abgelehnt werden. Hackerangriffe sind so zumindest nahezu unmöglich. Auch wenn der Bitcoin einst antrat Fiat-Währungen zu ersetzen, existiert in China mittlerweile ein E-Yuán basierend auf der Blockchain-Technologie und auch die EZB hat Interesse am digitalen Geld angekündigt. Doch die Blockchain ist nicht auf Währungstransaktionen beschränkt. In der Industrie wird die Blockchain heute schon eingesetzt, um sichere Netzwerke von kooperierenden Maschinen aufzubauen. In der Smart City der Zukunft könnten selbstfahrende Robotaxis über die Blockchain miteinander interagieren und so Menschen sicher und optimiert von A nach B bringen. Die Zollabwicklung im internationalen Warenverkehr soll mit der Blockchain vollautomatisiert abgewickelt werden. Alles, wofür sonst ein Notar oder eine andere vertrauensgebende Instanz notwendig ist, kann theoretisch durch Blockchains zertifiziert werden. Die Echtheit und Einzigartigkeit aller digitaler Werte können durch die Blockchain-Technologie garantiert werden. Der Trend um virtuelle Immobilien und Non Fungible Token (NFT) belegt dies eindrucksvoll. Den Möglichkeiten von Smart Contracts, also digitalen Verträgen, die über die Blockchain abgeschlossen werden, scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Gute Aussichten also, für das Investieren in Blockchain-Aktien mit Potenzial.

Wertpapierauswahl zum Investieren in Blockchain-Aktien mit Potenzial

Coinbase (WKN: A2QP7J, ISIN: US19260Q1076)

Auch wenn die Blockchain mehr kann, als nur Kryptowährungen zu produzieren, spielen dezentralisierte Währungen weiterhin eine wichtige Rolle. Investoren können mit über Coinbase vom Wachstum des gesamten Kryptomarkts profitieren. Im Moment ist der Bitcoin unangefochten die Leitwährung unter den Kryptos, doch er gilt als schwerfällig und bietet weniger Möglichkeiten durch Smart Contracts als andere Token. Sollte der Kurs irgendwann deswegen nachgeben und eine andere Währung die Führungsposition einnehmen, könnte man mit einem Investment in Coinbase diesem Wettkampf gelassen entgegensehen – Hauptsache der Kryptomarkt als Ganzes entwickelt sich weiter. Coinbase gehört daher in den Kreis der Unternehmen, bei denen sich ein Investieren in Blockchain-Aktien mit Potenzial lohnen dürfte.