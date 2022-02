Die lukrativsten Schweizer Firmen an der Wallstreet

Casino-Wertpapiere stoßen an der Börse zunehmend auf mehr Interesse. Sowohl die Schweizer Grand Casinos als auch die Online-Casinos sind börsennotiert, doch nicht jedes Börsen-Unternehmen profitiert von diesem Boom. Während sich die Grand Casinos langsam weiterentwickeln, wagen Schweizer Startups den Börsengang an der Wall Street. Doch welche Schweizer Casinos gibt es und wie entwickeln sich die Aktien der Online-Casinos?

Schweizer Casinos

Glücksspiel ist in der Schweiz ein populäres Thema, welches nicht nur auf Webseiten wie auf onlinecasinosschweiz.info thematisiert wird. In der Schweiz befinden sich europaweit die meisten Casinos, aber nicht alle sind börsennotiert. Die größten börsennotierten Glücksspielanbieter in der Eidgenossenschaft sind die Grand Casinos in Bern und Luzern sowie die Stadtcasino Baden Gruppe. Trotz Pandemie konnte die Stadtcasino Baden Gruppe im Frühjahr 2021 den Bruttospielertrag steigern. Nach den Schließungen im Vorjahr stieg der Bruttospielertrag um fast ein Drittel. Zurückzuführen ist das vor allem auf die Online-Plattformen der Baden Gruppe. Diese wurden bereits 2019 eingeführt, also vor der Pandemie. Laut dem Geschäftsbericht der Grand Casino Baden AG habe das rasante Wachstum auch mehrere offene Aufgaben ins Licht gerückt, etwa verspätete Abbuchungen. Im Oktober 2021 kam es zu einer maßgeblichen Veränderung innerhalb der Stadtcasino Baden Gruppe. Die Unternehmensgruppe teilte den Verkauf ihrer 46-prozentigen Beteiligung an der Casino Davos AG mit. Diese Beteiligung ging an die belgische Ardent-Gruppe, den bisherigen Partner der Casino Davos AG.

Bildtitel: Casino-Aktien gelten als zukunftsorientierte Geldanlage. Bildquelle: 3844328 via pixabay.com

Vier weitere Spielbanken betreibt die Swiss Casinos Holding AG mit Sitz in Zürich. Swiss Casinos Zürich, die Casino Zürichsee AG und die Casino Schaffhausen AG liegen zu 100 Prozent in der Hand der Holding. Am Grand Casino in St. Gallen und an der Kursaal Bern AG ist die Swiss Casinos Holding AG beteiligt. Unter dem gleichnamigen Portal Swiss Casinos betreibt die Holding AG auch eine Online-Plattform. Kennern der Schweizer Börse ist womöglich auch die Escor Casinos & Entertainment SA in Erinnerung. Diese Unternehmensgruppe heißt heute Highlight Event and Entertainment AG, kurz HLEE. Die Aktien der HLEE sind zwar derzeit nicht auf dem Peak, aber in den letzten fünf Jahren stark gestiegen.