Ein Markt nur für schnelle Trader +++ Gold jetzt bullish?

Ein Markt nur für schnelle Trader

Am Freitag ist der Konflikt um die russischen Militäraktivitäten an der Grenze zur Ukraine aufgrund einer verschärften Rhetorik zum dominierenden Thema geworden. Und er hat die Aktienmärkte teils massiv unter Druck gesetzt, während zugleich sichere Häfen wie Gold gefragt waren. Zu Beginn dieser Woche ist es dabei nachrichtengetrieben zu wilden Auf- und Abwärtsbewegungen gekommen. Der Dow Jones lief zum Beispiel im vorgestrigen Future-Handel binnen etwa 7 Stunden um etwa jeweils 400 Punkte bzw. 1 % rauf, runter, rauf und wieder runter.

Nachrichtengetriebenes Auf und Ab

Unter anderem sprangen die Kurse nach oben, als der russische Außenminister Sergej Lawrow eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen vorschlug. Und sie wurden nach unten geprügelt, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache erklärte, dass eine russische Invasion für den heutigen Mittwoch erwartet werde.

Gestern früh (MEZ) schossen die Kurse am Aktienmarkt kurz nach Eröffnung des Xetra-Handels nach oben, als Russland einen Teil-Rückzug von der ukrainischen Grenze meldete.

An der Seitenlinie ist man aktuell gut aufgehoben

Ich stimme Torsten Ewert daher absolut zu, dass Kursprognosen derzeit unseriös und sinnlos sind (siehe vorgestrige Börse-Intern). Stattdessen erinnere ich an meinen Rat, geduldig an der Seitenlinie zu warten, „bis die plötzlichen Richtungswechsel ein Ende gefunden haben und sich klare Formationen ausbilden, auf die man wieder mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis setzen kann“, wie es zum Beispiel in der Börse-Intern vom Donnerstag vergangener Woche hieß.

Mit schnellen Trades das Auf und Ab nutzen

Und ich schrieb: „Bis es soweit ist, wage ich nur punktuell kleine Trades, die ich dabei im aktuellen Umfeld durchaus als spekulativ betrachte.“ So hatte ich im Target-Trend-Spezial zum Beispiel dazu geraten, am unteren Ende der Seitwärtstendenz des DAX bei ca. 15.000 Punkten einen Long-Trade ins Depot zu holen. Wer diesem Rat vorgestern gefolgt ist, der konnte gestern bereits rund 400 Punkte Gewinn mitnehmen. Im Target-Trend-CFD habe ich genau dies um ca. 14:17 Uhr (MEZ) getan.