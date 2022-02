Aktien – Die Kriegsangst geht, aber die Zinsangst bleibt

Da sind zum einen die weiterhin nur sehr schwer lösbaren Probleme im Nato-Russland-Konflikt und die Tatsache, dass eine militärische Eskalation des Konflikts weiter jederzeit möglich ist. Zum anderen aber rückt mit jeder Entspannung an der geopolitischen Front wieder das Inflations- und Zinsthema zurück in den Fokus der Investoren. Und hier dürften vor allem institutionelle Anleger dem Markt so lange noch fernbleiben, bis etwas mehr Klarheit über den zukünftigen geldpolitischen Pfad nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone besteht.

Dem Deutschen Aktienindex ist an der Unterstützung bei 14.800 Punkten erneut der Turnaround gelungen, 600 Punkte plus am Stück waren die Folge. Ein guter Moment für viele, weitere Gewinne der vergangenen Monate mitzunehmen. Auch weil in der Region zwischen 15.460 und 15.620 Punkten jede Menge Widerstand aus technischer Sicht droht.

Schlecht läuft es derzeit für die deutschen Autobauer auf ihrem wichtigsten Absatzmarkt, China. Volkswagen, Daimler und BMW verlieren Marktanteile gerade an neue lokale Unternehmen. „Made in Germany“ setzt weiterhin vor allem auf das Fahrerlebnis sowie die Motorisierung der Fahrzeuge, doch in Chinas riesigen Städten kann diese kaum genutzt werden. Chinesische Kunden sind mehr an der Konnektivität der Elektronik sowie Entertainment-Systemen interessiert. Diese gibt es in den Autos der deutschen Hersteller allerdings nur spärlich. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und die deutschen Autobauer nicht umdenken, könnte ein wichtiger Umsatz- und Gewinnbringer in den kommenden Jahren wegfallen.