Die Geschäftsentwicklung werde voraussichtlich weiterhin negativ beeinflusst werden von Unterbrechungen in der Lieferkette sowie Einschränkungen durch COVID-19, teilte NEL ASA nach Vorlage der Zahlen am Mittwoch mit.



In Oslo stiegen die NEL-Papiere am Mittwochvormittag zeitweise um 3,5 Prozent auf 13,17 Norwegische Kronen. Innerhalb der vergangenen 12 Monate hat der spekulative Wasserstofftitel fast 60 Prozent an Wert verloren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,57 NOK für die Nel-Aktie an, ein Aufschlag zum aktuellen Kurs von zeitweise über 51 Prozent. Fünf von sieben Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, mit einem Abstand zum Kursziel zwischen 33 und satten 96 Prozent.

Goldman Sachs hat Nel nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffproduzent habe einen starken Auftragseingang und -bestand berichtet, schreibt Analystin Zoe Clarke in einer am Mittwoch erschienenen Studie.

Auch das Analysehaus Jefferies belässt das Papier auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 NOK. Nel habe mit einer Verdoppelung der Auftragspipeline gegenüber dem Vorquartal stark abgeschnitten und einen rekordhohen Auftragseingang verzeichnet, schreibt Analyst Will Kirkness.

JPMorgan ist weniger positiv gestimmt: "Underweight" mit einem Kursziel von 10 NOK. Nel habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, so Analyst Patrick Jones. Er vermisste zudem einen klaren Ausblick auf den operativen Ergebnisverlust sowie die geplanten Investitionen im laufenden Jahr.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion