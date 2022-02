Sie verweisen unter anderem auf die Fortschritte, die Cybin bei den UK-Behörden (MHRA) in Bezug auf Medikamentenkandidat CYB003, ein deuteriertes Tryptamin-Analogon. Hier seien Anträge auf die Genehmigung von klinischen Studien sowohl bei MHRA als auch FDA noch im zweiten Quartal 2022 zu erwarten. Geplant sei eine Phase 1/2a Studie mit Patienten, die unter schweren depressiven Störungen leiden dann im dritten Quartal. Wie Roth Capital noch einmal anmerkte, gebe es aus präklinischen Studien an Tieren Hinweise darauf, dass CYB003 über erhebliche Vorteile gegenüber Psilocybin verfüge.

Die Analysten betrachten darüber hinaus als positiv, dass Cybin ein US-Patent für die Wirkstoffzusammensetzung von CYB004 erhielt (deuteriertes DMT). Hier sei eine Einreichung für eine klinische Pilotstudie im zweiten Quartal dieses Jahres zu erwarten.

Auch auf die starke Cash-Position weist Roth Capital hin. Das Unternehmen habe das Dezemberquartal mit rund 64 Mio. CAD in der Kasse beendet, was den Experten als ausreichend erscheint, um den Betrieb für mehr als ein Jahr aufrechtzuerhalten.

Die Analysten kommen zu ihrem 12-Monats-Kursziel von 10 CAD/Aktie, indem sie den risikobereinigten Kapitalwert (NPV) potenzieller künftiger Cashflows aus der TRD-Indikation nach Steuern bewerten und einen Technologiewert für frühere Programme berücksichtigen. Der wahrscheinlichkeitsbereinigte, voll besteuerte (21%) NPV (15% Diskontsatz) der potenziellen Cashflows bis 2035 beträgt ihrer Berechnung nach 1,9 Mrd. CAD oder 9 CAD/Aktie. Rechne man den geschätzten Technologiewert von 200 Mio. CAD (1 CAD/Aktie) hinzu, ergebe sich ein Wert von 2,1 Mrd. CAD oder 10 CAD/Aktie für das Unternehmen, was dem 12-Monats-Kursziel von Roth Capital entspricht. Die Analysten weisen aber auch auf Faktoren hin, die verhindern könnten, dass die Aktien dieses Kursziel erreichen. Dazu gehört, dass Cybins Medikamente keinen signifikanten Wirksamkeitsvorteil zeigen oder sich als unsicher erweisen könnten, was zur Einstellung der Forschungsprogramme führen würde.

Cantor Fitzgerald setzt das Kursziel mit 4,00 USD nicht so hoch an wie die Kollegen von Roth Capital, gesteht der Cybin-Aktie vom aktuellen Kurs bei 1,08 USD aus aber immer noch ein Kurspotenzial von rund 270% zu. Die Analysten haben das Rating „übergewichten“ für die Cybin-Aktie ausgegeben.

Auch Cantor Fitzgerald sieht in den 63,8 Mio. CAD Cash zum Ende des vergangenen Quartals ausreichende Barmittel. Man geht davon aus, dass diese ausreichen werden, um das Unternehmen bis ins Kalenderjahr 2023 zu finanzieren und damit über viele, potenziell wertschöpfende Meilensteine hinweg. Dazu gehören laut den Analysten die IND- und CTA-Anträge für CYB003 (deuteriertes Psilocybin-Analogon), die für das zweite Quartal 2022 geplant seien und nachfolgende klinische P1/2a-Studien, die etwa Mitte des Jahres beginnen könnten. Mit Daten aus frühen Kohorten rechnen die Experten gegen Ende des Jahres. Man geht davon aus, dass diese Entwicklungen die Sichtbarkeit der potenziellen Unterschiede zwischen den Pipeline-Kandidaten von Cybin erhöhen könnte

Cantor Fitzgerald betrachtet die jüngste Patenterteilung für CYB004 (deuteriertes DMT & Derivate) zudem als „Augenöffner“ im Hinblick auf die Lösung potenzieller Probleme mit nicht deuterierten IV-Formeln von DMT (Dimethyltryptamin) und freut sich daher sehr auf die Durchführung einer Pilotstudie mit CYB004 im dritten Quartal 2022.

Cybin hat nach Ansicht der Analysten ein produktives Kalenderjahr hinter sich, in dem das Unternehmen CYB003 zu seinem neuen Hauptproduktkandidaten für MDD und Alkoholabhängigkeit (AUD) entwickelte. Obwohl sich das Unternehmen noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, zeigt man sich ermutigt uns, da die Pläne für die klinische Erprobung des Wirkstoffs immer klarer und detaillierter würden. Insgesamt sei man nach wie vor beeindruckt von Cybins Fähigkeit zur Innovation und Entwicklung potenzieller psychedelischer Therapeutika der zweiten Generation für psychiatrische Erkrankungen. Cantor Fitzgerald betont jedoch, dass man auf die Ergebnisse der klinischen Studien und sogar auf die bevorstehenden klinischen Daten angewiesen sei, um die Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten für einen verbesserten therapeutischen Wert des geplanten Zielproduktprofils von CYB003, CYB004 und anderen Kandidaten beurteilen zu können.

Für die Bewertung von Cybin verwendet Cantor Fitzgerald eine DCF-Analyse, in der man den freien Cashflow für Cybin schätzt, indem man einen 60%igen Cashflow-Deckungsbeitrag auf die wahrscheinlichkeitsbereinigten Umsatzprognosen anwenden. Die Analysten wenden einen Abzinsungssatz von 45% an und gehen davon aus, dass nach ihrem 10-Jahres-Modell nach der Zulassung kein Endwert entsteht. Daraus ergeben sich $2,40 pro Aktie für CYB003 in der Indikation schwere depressive Störungen (US) und wir berücksichtigen auch Schätzungen von $150M ($0,65 pro Aktie) für CYB003 außerhalb des US-Marktes für MDD sowie für AUD und Platzhalter für frühere Pipeline-Kandidaten. Natürlich weisen auch diese Analysten auf die Risiken in der Forschung hin, denen sich Cybin gegenübersieht.

Cybin scheint sich auch nach Ansicht mehrerer Experten auf einem guten Weg zu befinden, der erhebliches Potenzial bietet, was sich unter anderem in den hohen Kurszielen der Analysten wiederspiegelt. Mit der starken finanziellen Ausstattung kann man nun daran gehen, die anstehenden Meilensteine zu erreichen. Wir werden diese riskante, aber unserer Ansicht nach auch sehr aussichtsreiche Biopharma-Company weiter begleiten. Was übrigens auch die Experten von BlackRock Fund Advisors, des größten Vermögensverwalters der Welt, tun werden, nachdem sie Ende Dezember und Ende Januar erste Positionen in Cybin aufbauten und insgesamt fast 870.000 Aktien erwarben.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cybin Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Cybin Inc. steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Cybin Inc. entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Cybin Inc. halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Cybin Inc. profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.