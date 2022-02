Sie wurden mit Spannung erwartet und sie boten Licht und Schatten. Nel ASA legte den gebannt wartenden Marktakteuren ein ambivalentes Zahlenwerk für das 4. Quartal 2021 vor. Entsprechend zurückhaltend fiel auch die erste Kursreaktion aus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Nel ASA hieß es am 22.01. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Wochen verpasste es Nel ASA, nachhaltige Gegenstöße auf der Oberseite zu lancieren, um die Lage zu entspannen. Dieses Unvermögen, Aufwärtsmomentum zu kreieren, mahnt unverändert zu Vorsicht. Kurzum. Der im November 2021 etablierte Abwärtstrend (grün dargestellt) dominiert noch immer das Handelsgeschehen und hat die Aktie in Richtung der Unterstützungszone 1,25 / 1,20 Euro gedrückt. Sollte es für Nel ASA darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem könnte sich die Bewegung in diesem Fall auch bis auf den Bereich von 1,0 Euro ausdehnen. Um für Entlastung zu sorgen, muss es für Nel ASA zurück über die 1,50 Euro / 1,57 Euro gehen; in der aktuellen Gemengelage ein überaus schwieriges Unterfangen!“

Bleiben wir zunächst bei den frischen Quartalszahlen. Umsatzseitig liest sich das Ganze sehr gut. Die Norweger präsentierten für das 4. Quartal 2021 einen Rekordumsatz in Höhe von 248,1 Mio. NOK. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 229,1 Mio. NOK. Die Auftragseingänge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 418 Mio. NOK. Die Ergebnisseite ließ hingegen wieder einmal zu wünschen übrig. Stellvertretend sei auf das EBITDA verwiesen, das mit -167,7 Mio. NOK deutlich negativ ausfiel und auch im Vergleich zum Vorjahresquartal (-96,2 Mio. NOK) schwächelte.

Der zuletzt thematisierte Abwärtstrend (grün dargestellt) dominiert noch immer das Handelsgeschehen. Da eine signifikante positive Reaktion auf die Zahlen ausblieb, blieb auch der Abwärtstrend bislang ungefährdet. Aus charttechnischer Sicht sind nun zwei Kursbereiche von großem Interesse. Auf der Oberseite muss es für Nel ASA über die 1,50 Euro gehen, um frische Kaufsignale auszulösen. Vorsicht ist hingegen geboten, sollte es für die Aktie nun noch einmal unter die 1,20 Euro gehen. Sollte es hierzu kommen, stünde einer weiteren Ausdehnung der Korrektur auf 1,05 / 1,00 Euro nicht mehr viel im Wege.