Nach der Abspaltung von Daimler Truck, der Lkw-Sparte, leuchtet der Stern heller denn je. Mit 75,44 Euro befindet sich die Aktie praktisch auf Allzeithoch (76,43 Euro). Die Wertentwicklung knapp 40% in den letzten zwölf Monaten, auf Sicht der vergangenen drei Jahre hat der Kurs sogar um 82% zugelegt. Zusätzlich schüttet Mercedes-Benz nach der HV Ende April eine dicke Dividende aus, bis zu 5 Euro sind drin, während beim letzten Aktionärstreffen (lediglich) 1,35 Euro verteilt wurden. Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,9%! Hintergrund sind glänzende Geschäfte. Wenn Sie die Abspaltung von Daimler Truck berücksichtigen, fällt die Bilanz für Aktionäre noch besser aus. Anteilseigner erhielten für zwei Daimler-Aktien einen Anteilsschein von Daimler Truck. Umsonst in das Depot eingebucht. Letzte Woche legten die Stuttgarter Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Der operative Gewinn verdoppelte sich auf 14 Milliarden. Die Marge satte 12,7%. Damit haben die Schwaben die eigenen Ziele übertroffen, die eine Rendite zwischen 10 und 12% prognostiziert hatten. Besonders das Schlußquartal 2021 ist glänzend gelaufen. 15% Ebit-Marge! Wachstumstreiber sind Elektroautos, deren Absatz sich nahezu verdoppelte. Auch hier fährt Mercedes-Benz an der Spitze. Das elektrische Flaggschiff EQS hat als erster Stromer eine Erlaubnis erhalten, autonom zu fahren nach „Level 3“. Das bedeutet selbständiges Fahren auf Autobahnen bis zu einem Tempo von 60 km/h. Auch für die S-Klasse gilt die Erlaubnis. Trotz der sinkenden Absatzzahlen konnten die Stuttgarter die Gewinne kräftig steigern. Weil sämtliche Hersteller von den gleichen Problemen betroffen sind, schrumpft das Angebot und damit steigen die Preise. Die Autos können also teurer verkauft werden. Zudem führte ein Produktmix mit einem höheren Gewicht besonders margenstarker Modelle ebenfalls zu steigenden Verkaufserlösen. Die Knappheit an Neu- und auch Gebrauchtwagen setzt Rabattschlachten ein Ende. Trotz des geringeren Absatzes kletterte der Umsatz um etwa 11% auf ca. 110 Milliarden. Mercedes setzt auf Luxus und höhere Preise. Mittelklassetypen wie etwa die B-Klasse haben in der aktuellen Situation keinen Platz mehr und fliegen aus dem Sortiment. Edle Karossen wie Maybach oder schnelle Sportwagen von AMG oder Geländewagen der G-Klasse erzielen Absatzrekorde. Die S-Klasse wurde 40% mehr nachgefragt. Vorstandschef Ola Källenius möchte Mercedes-Benz als wertvollste Luxuswagenmarke der Welt positionieren. Die schönen Margen wären aber auch nicht möglich, ohne eiserne Kostendisziplin. Seit 2019 verringerten sich die Fixkosten um 15%, bis 2025 sollen die Einsparungen jährlich 20% erreichen. Keine leichte Aufgabe, angesichts der stark steigenden Preise für Vorprodukte. Börsenwert rund 80 Milliarden. Das KGV 6. Eine optisch niedrige Bewertung, doch bedenken Sie, Autotitel sind zyklisch. Fazit: Mercedes in Bestform. Die Aktie hat weiteres Potential.