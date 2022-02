Garmin Q4 Earnings Better Than Expected; Guidance Above Consensus (PLX AI) – Garmin Q4 revenue USD 1,390 million vs. estimate USD 1,360 million.Q4 operating income USD 315 million vs. estimate USD 303 millionQ4 EPS USD 1.48 vs. estimate USD 1.43Outlook FY operating margin 22.8%Outlook FY revenue USD 5,500 million; … (PLX AI) – Garmin Q4 revenue USD 1,390 million vs. estimate USD 1,360 million.

Q4 operating income USD 315 million vs. estimate USD 303 million

Q4 EPS USD 1.48 vs. estimate USD 1.43

Outlook FY operating margin 22.8%

Outlook FY revenue USD 5,500 million; consensus USD 5,000 million

Outlook FY EPS USD 5.9 Wertpapier

Garmin Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 16.02.2022, 13:06 | | 48 0 | 0 16.02.2022, 13:06 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer