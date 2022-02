Ausgerechnet das erreichte Kursniveau vor dem Corona-Crash Anfang 2020 von etwa 97,50 Euro sorgte in den letzten Monaten für immer wiederkehrende Kauflaune unter Anlegern und verhinderte weitere Kurseinbrüche. Insgesamt ist ein Aufwärtstrend zur beobachten, auch wenn die Aufwärtsdynamik zuletzt abgenommen hat. Die Bilanz dieses Jahres fällt allerdings nicht so gut aus, das Papier liegt seit Jahresanfang gut 25 Prozent hinten. Nichtsdestotrotz traten genau an dieser Unterstützung zuletzt wieder erneut Käufer in Erscheinung und führten zu einem Trendwechsel in der Symrise-Aktie. Damit dürfte sich nun eine längere Konsolidierung auf die vorausgegangenen Kursverluste einstellen.

Pullback initiiert

Eine kurzfristige Erholungsbewegung bei Symrise ist nun sehr wahrscheinlich geworden, potenzielle Ziele auf Sicht der nächsten Tage bis weniger Wochen sind nun im Bereich von 108,60 und 110,45 Euro angesiedelt. Allerdings wird dabei auch gegen den vorherrschenden Abwärtstrend gehandelt, weshalb es sich um ein hochspekulatives Investment handelt. Sollte der Bereich um 97,50 Euro dagegen auf Wochenschlusskursbasis aufgegeben werden, dürften sich längere Verluste einstellen, Abschläge auf 89,10 und darunter 85,00 Euro wären dann die Folge.