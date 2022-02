In unserer letzten Kommentierung zu IBM vom 26.01. thematisierten wir die damals frischen Quartalsergebnisse des Unternehmens. Diese wurden damals sehr wohlwollend vom Markt aufgenommen. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und andere Einflussfaktoren erlangten Relevanz…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die starken Quartalszahlen konnten den Aktienkurs von IBM noch einmal stimulieren. Aber haben sie auch die Kraft, die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren? IBM steht derzeit am Widerstandsbereich von 136 US-Dollar. Ein Horizontalwiderstand sowie die 200-Tage-Linie versperren dem Aktienkurs hier derzeit den Weg. Eine Ausdehnung der Erholung über die 136 US-Dollar – noch besser über die 140 US-Dollar – wäre in der aktuelle Phase eminent wichtig und würde die Karten auf der Oberseite noch einmal neu mischen. Das, was jetzt unter charttechnischen Aspekten tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer unter die 125 US-Dollar. […]“

In der Folgezeit bildete sich eine Schiebezone im Chart aus. IBM vermochte es nicht, auf der Oberseite so viel Druck auszuüben, um den Widerstandsbereich 136 / 139 US-Dollar zu knacken. Auf der Unterseite endeten Rücksetzer - von einer Ausnahme einmal abgesehen - im Bereich von 130 / 128 US-Dollar.

Kurzum. Eine Seitwärtsbewegung prägt gegenwärtig die Kursentwicklung bei IBM. Da passt es auch ins Bild, dass die 200-Tage-Linie mittlerweile nahezu waagrecht verläuft. Neue Impulse müssen her, um die bestehenden Grenzen (in jedwede Richtung) aufzubrechen. Vieles wird von der Entwicklung des Technologiesektors abhängen. Ist er schon fertig mit der Korrektur und bereit für eine neue Aufwärtsbewegung?