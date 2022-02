Nach einem Treffen mit den Präsidenten von Ghana und Ruanda, Nana Akufo-Addo und Paul Kagame, sowie der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus sollen erste mobile Produktionsstätten an Ruanda, den Senegal und möglicherweise Südafrika geliefert werden. Der Aufbau der ersten mRNA-Fertigungsstätte soll Mitte 2022 beginnen, wie Biontech am Mittwoch mitteilte. Erste Impfstoff-Produktionen würden ein Jahr nach Lieferung der Biontainer an die endgültige Betriebsstätte erwartet. Bis zu 50 Millionen Dosen könne jede Anlage jährlich produzieren.

Die Container sollen verschiedene mRNA-Impfstoffe herstellen könne, darunter das Covid-19-Vakzin, aber auch Malaria- und Tuberkuloseimpfstoffe von Biontech, die noch in der Entwicklung sind. Abfüllung und Verpackung sollen durch lokale Partner vor Ort geschehen. Diese werden auch die Infrastruktur bereitstellen.

Bisher importiert Afrika 99 Prozent der Impfstoffe. Nur rund 11,5 Prozent der Afrikaner sind laut dem Portal Our World in Data vollständig gegen Covid-19 geimpft.

Die Biontech-Aktie hat während der Korrektur in diesem Jahr rund 37 Prozent verloren.

Die Kursziele der Analysten liegen zehn bis 145 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Mainzer verfolgen einen technologisch breiteren Ansatz, was sie von anderen Impfstoffherstellern abhebt. Neben mRNA setzen sie auf Technologien wie programmierbare Zelltherapien, neuartige Antikörper und kleinere Pharmamoleküle, die eine Immunantwort hervorrufen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion