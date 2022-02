Spüren Sie den frischen Wind? Merken Sie, wie die Positivität Sie durchdringt? Ja, der Frühling naht und mit ihm setzt eine Aufbruchstimmung ein, die wir bitter nötig hatten! An allererster Stelle stehen natürlich die geplanten Coronalockerungen, welche uns Hoffnungen bereiten. Hierbei wird heute über Lockerungen verhandelt, die stufenweise bis zum 20. März vorsehen, dass alle Beschränkungen, mit Ausnahme der Maskenpflicht, fallen gelassen werden. Wenn das mal nicht POSITIV ist! Das ist für mich Anlass genug, heute mal einige positive Entwicklungen aus der Finanzlandschaft aufzugreifen – und dabei geht es heute noch internationaler zu als sonst.

Fangen wir mal im Westen an und blicken nach Kolumbien. Das lateinamerikanische Land konnte heute mit phänomenalen Wachstumszahlen glänzen. Im vergangenen Jahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt um 10.6 % gestiegen, was absolut gesehen schon beachtlich ist. Viel beeindruckender ist aber, dass das wirtschaftlich gebeutelte Land somit die größte Wachstumsrate der 115 Jahre übertroffen hat und das, nachdem 2020 das Land einen Rückgang von 7 % hinnehmen musste! Sämtliche Prognosen volkswirtschaftlicher Analysten wurden somit weit übertroffen. Glückwunsch kann man nur sagen und sich für die Kolumbianer freuen. Angetrieben wurde das Wachstum durch günstige Umstände, wie die steigende Verbrauchernachfrage und Lockerungen von Coronamaßnahmen. Viel gravierender waren aber die globalen Anstiege der Rohstoffpreise. Gerade Öl und Kohle, sowie Kaffee und andere Lebensmittel wurden 2021 sehr teuer und begünstigten die Exportlage Kolumbiens. Wichtig ist nur, dass dieser Aufschwung nicht nur eine konjunkturelle Korrektur bleibt, sondern vielmehr auch strukturelle Verbesserungen nach sich zieht.

Machen wir mal eine Reise um die Welt und peilen wir mal Südkorea an. Hier hat sich eine negative Entwicklung in eine sehr positive verwandelt. Wie auch hierzulande, ist der Immobilienmarkt in Südkorea förmlich explodiert. Allein zwischen Mai 2021 und Oktober 2021 sind die Kaufpreise von Immobilien in der Hauptstadt Seoul um 7.3 % gestiegen und zum Vorjahr war dies ein Anstieg von 19.6 %. Mit diesen Anstiegen sinkt nicht nur die Attraktivität des Kaufes, sondern auch die prognostizierten Renditen. Was macht man da als Koreaner, der sich aber finanziell frei machen möchte? Richtig, in Aktien investieren. Zwischen 2019 und 2020 ist die Anlegerschaft in koreanischen Aktien von etwas mehr als 6 Millionen auf rund 9 Millionen angestiegen. Insgesamt ist von 2020 auf 2021 auch die Anzahl aktiver Depotkonten von etwa 35 Millionen auf über 55 Millionen angestiegen. Beide Sprünge sind nicht nur in absoluten Zahlen beachtlich, sondern auch zu den Entwicklungen in den Vorjahren. Im Hinblick auf die Wahlen im März sollte diese Entwicklung am koreanischen Aktienmarkt anhalten, da alle 4 Hauptkandidaten umfangreiche Verbesserungen für Kleinanleger versprechen und sogar Steuern für Kapitalerträge senken wollen.

Eine letzte positive Entwicklung teilt sich geografisch auf zwei weit auseinanderliegende Länder auch, nämlich die USA und Israel. Der Chip-Gigant Intel kauft den israelischen Halbleiterhersteller „Tower Semiconductor“ für eine Summe von $5.4 Milliarden auf. Zwar kann sich die Finalisierung des Deals über ein Jahr hinziehen, beide Seiten sind sich aber prinzipiell einig und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Für Intel könnte dieser Kauf in der Sparte der individuell hergestellten Chips äußerst lukrativ werden, während sich Tower Semiconductors mit neuem Kapital und einer globalen Struktur auf größere Absatzmärkte ausweiten kann. Der Deal kommt kurz nach der geplatzten Übernahme von ARM Ltd, welche von Nvidia für $40 Milliarden aufgekauft werden sollte. Nun legt Intel also in diesem Sektor vor.

Es ist also viel in Bewegung und die Aufbruchstimmung erfasst hier viele Länder und Sektoren. Und auch im Privatleben kann es scheinbar ab dem 20. März dann wieder so richtig rund gehen!

Für mehr Analysen, Einblicke und Prognosen klicken Sie hier!