3M, ein Technologie-Konglomerat aus den USA, ist ebenfalls ein Dividendenaristokrat, zahlt seit über 100 Jahren unterbrechungsfrei eine Dividende, die seit 63 Jahren in Folge erhöht wurde. Wer 2011 mit einer Dividendenrendite von 2,69 % eingestiegen ist, freut sich heute über 7,24 %. Damals lag die Bewertung auf einem ähnlichen Niveau wie heute. Aktuell befindet sich 3M in einer Korrektur, ist vom Jahreshoch aus 2021 um 24 % zurückgekommen und befindet sich auf einem historisch tiefen Bewertungsniveau.

Ergibt sich jetzt eine Einstiegsgelegenheit?

Durch die breite Diversifizierung über verschiedene Branchen hinweg, eine starke Marktpositionierung, hohe Margen und einen geringen Kapitalbedarf, ist das Unternehmen sehr krisenfest.

Der Konzern verfügt über 1.000 Marken und stellt verschiedenartige Produkte wie Atemschutzmasken, Pflaster, Bandagen, Desinfektionsmittel, Verpackungsmaterialien, diverse Beschichtungen, Touchscreen-Systeme, Reinigungs- und Arbeitsschutzprodukte sowie Schleifpapier und Klebestoffe her. Das bekannteste Produkt, welches Ihnen sicherlich häufiger in die Hände gefallen ist, sind die Post-it Notizzettel.

In den letzten zehn Jahren konnte das Unternehmen den Umsatz von 29,9 Mrd. auf 35,3 Mrd. USD steigern. Die operative Marge ist im Schnitt mit über 20 % ordentlich. Der Gewinn konnte von 4,4 Mrd. auf 5,9 Mrd. gesteigert werden.

Die Cashflows sind stark, der Kapitalbedarf niedrig, wodurch man die ausstehenden Aktien von 703 auf 585 Mio. eingedampft hat. Die Bilanz ist solide.

Dadurch konnte der Gewinn pro Aktie überproportional von 6,32 auf 10,12 USD gesteigert werden. Ebenso erfreulich sind die hohen Renditen auf das eingesetzte Kapital, die im Schnitt über 20 % liegen.

Die Dividende stieg von 2,36 auf 5,92 USD, bei einer aktuellen Ausschüttungsquote von 58,5 %.

Wenn Anleger nach einem Haar in der Suppe suchen würden, dann wäre es das geringe Umsatzwachstum. Verfügt ein Unternehmen über die oben genannten Charakteristiken, so wäre es vorteilhafter, wenn die freien Mittel zu den hohen Renditen in das eigene Unternehmen reinvestiert werden.

Leider ist das nicht der Fall. 3M findet wenig Investitionsmöglichkeiten, um wachsen zu können. Daher werden die freien Mittel an die Anteilseigner in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zurückgegeben.

Ist 3M daher kein gutes Investment? Keineswegs! Warum?

Ausblick & Bewertung

Am Montag teilte 3M auf seiner Investorenkonferenz seine langfristige Strategie mit und stellte den Ausblick für das Jahr 2022 vor. Unterm Strich soll der Umsatz zwischen ein bis vier Prozent wachsen, das Ergebnis je Aktie zwischen 10,15 und 10,65 USD liegen. Beim operativen Cashflow wird 7,3 bis 7,9 Mrd. USD erwartet.

Auch für die Jahre 2023 und 2024 erwarten die Analysten nur mäßige Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent. Die Aussichten scheinen auf den ersten Blick nicht besonders prickelnd zu sein. Sind sie auch tatsächlich nicht.

Anleger könnten dennoch mit einer ordentlichen Rendite belohnt werden.

3M wurde in den letzten Jahren mit einem KGV von knapp 20 bewertet. Aktuell liegt das KGV bei 15,6.

Treffen die Prognosen ein und 3M wird wieder zu seiner ursprünglichen Durchschnittsbewertung gehandelt, läge das Kursziel Ende 2023 bei 222 USD. Das entspräche einer annualisierten Rendite inklusive der Dividende von knapp 25 % .

Blick auf den Chart

Eine Bodenbildung scheint noch nicht in Sicht zu sein. Mit Unterschreiten des Supports bei 160 USD kam es zu einem Verkaufssignal mit Kurszielen zur Unterseite bei 150 USD. Kann der Support ebenfalls nicht gehalten werden, muss mit einer Ausdehnung der Korrektur in Richtung 137 USD gerechnet werden.

Gelingt es den Bullen schnellstmöglich über die Marke von 160 USD zurückzukommen, könnte es zu einer Gegenbewegung Richtung 172 USD kommen. Über 181 und 183 USD hellt sich das Chartbild zunehmend auf.

Allgemeiner Hinweis:

Bei diesem Beitrag handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Tobias Krieg verfasst. Dort finden Sie die ungekürzte Version inklusive anschaulicher Grafiken.