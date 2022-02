Gestern noch Party nach vermeintlicher Entspannung im Ukraine-Konflikt - heute wieder Ernüchterung nach Aussagen von US-Aussenminister Blinken, wonach es keine keine Anzeichen gebe für einen russischen Truppen-Abzug. Damit bleiben die Märkte weiter ein Spielball von sich widerspechenden News. Was ist eigentlich die Interessenslage der USA im Ukraine-Konflikt? Warum warnten die Amerikaner geradezu inflationär vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff Russlands - während die Ukraine selbst dafür keine Anzeichen sah? Geht es um Europa insgesamt, Gas und Energie - also um reinste Geopolitik? Übergeordnet wichtiger für die Aktienmärkte ist aber das Thema Fed und Inflation. Was wird die heute Abend (20.00Uhr) veröffentlichte Fed-Sitzung bringen? Das letzte FOMC-Protokoll war eine Art Wendepunkt für die Märkte..

Hinweise aus Video:

1. "Ukraine und Russland – die Krise aus geopolitischer Perspektive"

2. "Blinken macht Aktien-Party kaputt – geht es um Gas?"

Das Video "Ukraine-Konflikt, Gas, Inflation: was will Amerika?" sehen Sie hier..